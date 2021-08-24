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Психотерапевт рассказал, как вернуть ребенка к учебе

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Перед началом учебного года родителям нужно возобновить умственную активность школьников. Об этом «Газете.Ru» рассказал психотерапевт медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Гурген Хачатурян.

«За несколько недель до начала учебы хорошо снова начинать заниматься, но в плавном режиме — читать, повторять пройденный материал, решать примеры и задачи, чтобы вспомнилась привычка сидеть за партой с ручкой и тетрадью», — посоветовал психотерапевт.

По словам Гургена Хачатуряна, лучше всего заниматься с ребенком в игровой форме.

«Например, если за лето у ребенка были путешествия, можно попросить его узнать и рассказать информацию про страны и достопримечательности, которые он увидел — это будет стимулировать умственную активность», — сказал он.

Специалист добавил, что перед 1 сентября имеет смысл «подвести итоги лета» — обсудить с ребенком, хорошо ли отдохнул и как бы хотел провести каникулы в следующем году.

«Перед возвращением в класс дети обычно нервничают, поэтому важно обсудить радостные стороны начала учебы. Вспомните про школьных друзей, узнайте, по кому ребенок успел соскучиться, с кем хочет увидеться, что планирует рассказать о своем лете — это также станет стимулом к возвращению в школу», — заключил Гурген Хачатурян.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что учебный год в России начнется в очном формате.

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