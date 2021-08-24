Анджелина Джоли набрала почти 9 млн подписчиков в Instagram за несколько дней

Instagram-аккаунт Анджелины Джоли, созданный несколько дней назад, набрал 8,9 млн подписчиков.

Звезда Голливуда запустила свой личный аккаунт в соцсети в пятницу, 20 августа, и вскоре побила рекорд Дженнифер Энистон по скорости роста числа подписчиков, сообщило издание Techengage. За три часа у Анджелины Джоли появились 2 млн фолловеров. На Дженнифер Энистон, создавшую страницу в Instagram в октябре 2019 года, 1 млн пользователей подписался за 5 часов.

В пятницу, 20 августа, Анджелина Джоли выложила в своем новом аккаунте письмо девочки из Афганистана, которая рассказала о страхе перед последователями запрещенного в России движения «Талибан» (организация запрещена в России) и опасениях, что с их приходом она не сможет учиться.

В сопроводительном тексте Анджелина Джоли объяснила, что завела Instagram-аккаунт, чтобы поддержать жителей Афганистана, которые «теряют способность общаться в соцсетях и свободно выражать себя».

Сейчас в аккаунте актрисы – два поста. Первый – в защиту женщин Афганистана, второй – в поддержку беженцев.