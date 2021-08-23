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Супруга принца Чарльза затаила обиду на Меган Маркл

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Dominic Lipinski/Reuters

Герцогиня Корнуолльская Камилла не готова простить Меган Маркл причиненный вред принцу Чарльзу. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источник в королевской семье.

Как пишет издание, изначально герцогиня Корнуолльская поддерживала принца Гарри и его супругу Меган Маркл. Но с тех пор, как пара покинула королевскую семью отношение Камиллы к Маркл изменилось. Журналисты считают, что причина в заявлениях, которые принц Гарри и Меган Маркл делали после переезда из Великобритании. Так, принц Гарри говорил о том, что между ним и отцом принцем Чарльзом есть много обид.

Он также указывал, что принц Чарльз не отвечал на звонки и отрезал его от финансов. Меган Маркл, в свою очередь, в интервью Опре Уинфри заявила, что чувствовала себя изолированной и несчастной в королевской семье. Королевский инсайдер сообщил изданию, что принц Чарльз тяжело переживал раскол в семье и все это время его поддерживала супруга Камилла.

«Я не думаю, что герцогиня когда-либо простит Меган за то, что она сделала с принцем Уэльским», — сообщил источник издания.

Ранее сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II планирует подать в суд на принца Гарри и Меган Маркл. По информации британских СМИ, королева «раздражена из-за постоянных нападок», но надеется, что родственники одумаются и прекратят конфликт.

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