Елизавета II планирует подать в суд на принца Гарри и Меган Маркл

Королева Великобритании Елизавета II поручила чиновникам Букингемского дворца проконсультироваться с адвокатами по делам о клевете из-за критики со стороны принца Гарри и его жены Меган Маркл. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник.

По информации таблоида, королева «раздражена из-за постоянных нападок» и готова пойти в суд, но надеется, что родственники одумаются и прекратят конфликт.

«Всему есть предел. <...> [Королева и ее семья] наняли адвокатов. Гарри и Меган узнают и поймут, что повторные нападения недопустимы», - приводит издание слова источника.

Как уточняет СМИ, адвокаты намерены отправить предупреждения издательству Penguin Random House, которое планирует опубликовать мемуары принца Гарри. Отмечается, что он пишет их «не как принц, которым родился, а как человек, которым стал».

Ранее сообщалось, что принц Гарри получил $20 млн от издательства за свои мемуары. Позже появилась информация о том, что герцог Сассекский опубликует часть своих воспоминаний, когда умрет его бабушка, королева Великобритании Елизавета II. Однако представитель принца Гарри опроверг эти предположения.