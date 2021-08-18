Работник замка Елизаветы II сдал положительный тест на коронавирус

Сотрудник замка Балморал (резиденции британских королей в Шотландии — прим. «Газеты.Ru») сдал положительный тест на COVID-19, после чего был отправлен домой. Об этом сообщает The Sun.

Сейчас в замке, помимо королевы Великобритании Елизаветы II, находятся ее сыновья принц Эндрю и принц Эдвард с женами, а также внучка Беатриса Йоркская и ее муж.

После положительного теста у одного из сотрудников столовую и бар для персонала закрыли, однако сами члены королевской семьи привычный распорядок дня не изменили и продолжают вести себя как раньше, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что Елизавета II усилила защиту от хакеров после известий о том, что королевская династия является объектом повышенного риска. Казначей королевы сэр Майкл Стивенс считает, что любой взлом аккаунтов королевской семьи может привести к репарационному ущербу, штрафам или судебным искам против членов династии Елизаветы II и их сотрудников.