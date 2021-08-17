Подарки учителям 1 сентября сделают 65% россиян

Делать подарки учителям в День знаний планируют 65% родителей российских школьников. Это показал опрос сайта объявлений Avito, поступивший в «Газету.Ru».

Большинство опрошенных планируют преподнести цветы – о таком намерении заявили 45% респондентов. На втором месте по популярности – сладости, их подарят 10% родителей.

«На третьем месте – подарочные сертификаты, дарить учителям их планируют 9% респондентов. 7% опрошенных собираются подарить учителю фруктовую корзину, 4% – кофе или чай, 3% – канцелярские принадлежности», — говорится в сообщении платформы.

Уточняется, что большинство родителей (33%) подарят учителям розы, 15% преподнесут хризантемы. Еще 15% составят букеты из разных цветов.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, в каком формате начнется в этом году обучение в школах.