Дженнифер Лопес удалила из Instagram фотографии с бывшим женихом

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес удалила из своего аккаунта в Instagram большую часть фотографий со своим бывшим женихом — бейсболистом Алексом Родригесом. Об этом сообщает журнал People.

Среди удаленных постов – видео гигантского букета цветов, который она получила от него на день святого Валентина, а также совместные снимки с инаугурации президента Джо Байдена. Отмечается, что она также удалила его из списка подписок.

В то же время 46-летний бейсболист не стал удалять ее из социальной сети.

Ранее сообщалось, что Лопес и актер Бен Аффлек, с которым они встречались в 2000-х, подыскивают общий дом. Сейчас собирающиеся съехаться влюбленные проживают в разных районах Лос-Анджелеса: Дженнифер Лопес в Бель-Эйр, а Бен Аффлек в Пасифик Палисадес.

В прошлом актер сделал ей предложение, однако свадьба была отменена. В январе 2004 года стало известно, что пара рассталась. Однако 17 лет спустя они снова стали встречаться.