После дня рождения Обамы на Мартас-Винъярд выросла заболеваемость COVID-19

После празднования дня рождения бывшего президента США Барака Обамы на острове Мартас-Винъярд в Массачусетсе число новых случаев заражения коронавирусом там достигло максимального значения с апреля. Об этом сообщает газета Metro.

Представители местных органов здравоохранения, однако, подчеркивают, что пока нет поводов утверждать, что рост количества заражений связан с несоблюдением противоэпидемиологических мер на вечеринке Обамы. Празднование длилось несколько дней: в четверг экс-президент Соединенных Штатов встретился со своими друзьями, на следующий день у него был большой праздник в Winnetu Oceanside Resort , а в воскресные он устроил бранч в ресторане Beach Road.

На вечеринке в честь своего 60-летия Обама был замечен танцующим без маски. Празднование проходило в особняке экс-президента за $12 млн. на фоне распространения в Соединенных Штатах «дельта»-штамма коронавируса.

Ранее стало известно, что Обама намерен провести вечеринку по случаю своего 60-летия, несмотря на рекомендации государственного Центра по контролю и профилактике заболеваний. Как сообщалось, на празднике будет присутствовать до 500 гостей. Многие жители острова жаловались, что это куда масштабнее «семейной вечеринки», о которой упоминалось ранее. Они выразили беспокойство в связи с эпидемиологической обстановкой и возможным дальнейшим распространением «дельта»-штамма COVID-19.