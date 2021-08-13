Дерматолог рассказала, какой крем может быть опасен для здоровья

Кремы для лица и тела с большим сроком годности покупать не стоит, поскольку в них, скорее всего, содержится опасный для здоровья консервант. Об этом «Газете.Ru» рассказала дерматолог, трихолог онкологической клиники НАКФФ Татьяна Сулима.

Речь идет о формальдегиде. «На этикетках он может обозначаться как «формалин», «формик», — сказала Татьяна Сулима. — Фактически он используется как консервант для кремов, и если вы видите, что срок хранения крема 5 лет, то лучше отказаться от его покупки, так как явно там добавлен опасный консервант».

По словам врача, этот компонент могут добавлять не только в кремы, но и шампуни, лаки и прочие средства для волос.

Подробнее об опасных компонентах в косметике — в материале «Газеты.Ru».