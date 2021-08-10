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Трихолог предупредила об опасности сухих шампуней

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Depositphotos

Частое использование сухого шампуня может привести к проблемам с волосами. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-трихолог клиники эстетической медицины «Галактика» Екатерина Савенкова.

«Если постоянно таким шампунем пользоваться, то кожа забивается: накапливаются грязь, сам шампунь, пыль, стайлинговые средства, даже выхлопные газы, могут присоединяться тяжелые металлы, — рассказала Екатерина Савенкова. — Кожа не дышит, она покрывается пленкой. Волосы тоже не дышат, они обволакиваются. Это может вызывать зуд, покраснение кожи, воспаление, впоследствии может быть дерматит, себорея».

Врач добавила, что при постоянном применении сухого шампуня может замедлиться рост волос, и они начнут выпадать.

По словам Екатерины Савенковой, сухие шампуни лишь создают видимость чистоты волос, впитывая кожное сало. Поэтому пользоваться ими можно только обладателям жирных волос — наносить средство рекомендуется на прикорневую зону один или два раза в неделю.

«Когда мы наносим этот шампунь, то желательно его смыть», — заключила Екатерина Савенкова.

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