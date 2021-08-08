Обаму засняли танцующим без маски на вечеринке в честь своего 60-летия

Бывший президент США Барак Обама был замечен танцующим без маски на вечеринке в честь своего 60-летия, которая прошла на острове Мартас-Виньярд в Массачусетсе. Празднование проходило на фоне распространения в Соединенных Штатах «дельта»-штамма коронавируса, пишет Daily Mail.

Как сообщает издание, американская певица Эрика Баду, которая выступала на мероприятии, убедила юбиляра выйти на сцену, где он станцевал.

Вечеринка проходила в особняке Обамы за $12 млн. Она началась вечером 7 августа и продолжалась до утра.

Ранее стало известно, что Обама намерен провести вечеринку по случаю своего 60-летия, несмотря на рекомендации государственного Центра по контролю и профилактике заболеваний. Как сообщалось, на празднике будет присутствовать до 500 гостей.

Многие жители острова жаловались, что это куда масштабнее «семейной вечеринки», о которой упоминалось ранее. Они выразили беспокойство в связи с эпидемиологической обстановкой и возможным дальнейшим распространением «дельта»-штамма COVID-19.