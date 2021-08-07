Меган Маркл проигнорировала поздравления отца с юбилеем

Жена британского принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл никак не отреагировала на букет роз, который ее отец Томас Маркл прислал ей на 40-летие. Об этом он рассказал порталу TMZ.

Мужчина отметил, что прислал дюжину красных роз с 2 желтыми розами посередине, которые символизируют двоих детей Меган Маркл и ее супруга. К букету прилагалась открытка, в которой он пожелал «счастливого дня рождения и ярких дней».

«Он специально хотел включить своих внуков, Арчи и Лилибет, в цветочную композицию <...>, потому что хочет быть частью их жизни», — пояснил Томас Маркл в комментарии порталу.

Никакого ответа на подарок не последовало, что, по его словам, «нормально». Он выразил надежду, что ей понравились цветы.

Ранее он заявил, что планирует обратиться в суд, чтобы обеспечить себе возможность видеться с внуками. По его словам, его внуки — маленькие дети и не должны страдать за грехи своих родителей.

Кроме того, он говорил о намерениях снять документальный автобиографический фильм, в котором будет рассказано о его жизни, работе, а также рождении дочери и ее взрослении.