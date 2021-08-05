Принц Гарри развеселил жену и ее подругу – актрису Мелиссу Маккарти в ходе съемок

Принц Гарри сыграл эпизодическую роль в новом видео своей жены Меган Маркл, которая та записывала совместно с актрисой Мелиссой Маккарти. Об этом сообщает Daily Mail.

Герцогиня Сассекская в честно своего 40-летия решила объявить о новой инициативе, направленной на возвращение женщин к работе. Видео, которое они записывали в шутливой манере, как рассказывало о кампании «40x40».

Новая инициатива предполагает, что 40 знакомых Меган Маркл должны будут посвятить 40 минут своего времени, чтобы выступить кураторами женщин, планирующих вернуться к работе. В кампании уже приняли участие певица Адель, поэтесса Аманда Горман, Софи Грегуар Трюдо, жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо и модельер Стелла Маккартни.

В конце видео в кадр попадает принц Гарри, жонглирующий в саду. 36-летний герцог Сассекский подбрасывает три мяча в воздух, прежде чем позволить им упасть на землю. Он пытается снова, на этот раз бросая всего два мяча, и улыбается жене, прежде чем выйти из объектива камеры. Маркл и Маккарти не могут сдержать смеха.

Ранее королевский фотограф Кент Гэвин заявил, что брак принца Гарри и Меган Маркл обречен. По его словам, он не думал, что отношения Гарри и Маркл смогут выдержать «давление королевской жизни», когда они поделились новостями о своей помолвке в 2017 году. Также он отметил, что рождение второго ребенка вряд ли сможет спасти этот брак.