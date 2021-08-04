Mattel выпустит кукол Barbie в образе создателя вакцины от COVID-19

Компания Mattel анонсировала выпуск куклы Barbie в образе профессора Сары Гилберт, американского вирусолога, одного из разработчиков вакцины AstraZeneca. Как сообщает Sky News, так компания намерена агитировать девочек на выбор карьеры в области науки, техники, инженерии или математики.

Этим летом программа «Barbie для подражания» ориентирована на тех, кто помогает бороться с эпидемией COVID-19. Профессор Гилберт, ставшая прототипом для одной из кукол коллекции, заявила, что с энтузиазмом относится к тому, что ее пример будет вдохновлять подрастающее поколение.

Наряду с вирусологом, в серию кукол войдут еще пять героинь, которые в реальности помогали бороться с пандемией. В их числе медсестра отделения неотложной помощи, которая лечила первого пациента с COVID-19 в Америке, доктор и активистка Одри Круз, врач-психиатр Университета Торонто, биомедицинская исследовательница, отсканировавшая геном COVID-19 в Бразилии и соучредитель компании, производящей многоразовую одежду для работников «красной зоны».

Сообщается, что корпорация Mattel также сделает пожертвование выбранной профессором Гилберт организации «Женщины в науке и технике».

Ранее единственная женщина-космонавт Роскосмоса стала прообразом для новой Barbie.