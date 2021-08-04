Королевский фотограф предсказал скорый развод принца Гарри и Меган Маркл

Королевский фотограф Кент Гэвин уверен, что брак принца Гарри и Меган Маркл обречен. Об этом сообщает Insider.

По словам фотографа, он совершенно не думал, что отношения Гарри и Маркл смогут выдержать «давление королевской жизни», когда они поделились новостями о своей помолвке в 2017 году.

«Когда было объявлено, что Гарри собирается жениться на Меган, я сказал своим коллегам и нескольким людям: «Я не даю этому браку и трех лет», — подчеркнул он.

Также он отметил, что рождение второго ребенка вряд ли сможет спасти этот брак.

Предсказание Гэвина оказалось неверным, так как Маркл и Гарри отпраздновали свою третью годовщину свадьбы в мае. Однако он уверен, что этому браку рано или поздно все равно придет конец.

Ранее сообщалось, что дочь Меган Маркл и принца Гарри Лилибет еще не включили в список наследников королевской семьи.

Кент Гэвин был королевским фотографом Daily Mirror в течение многих лет, и он провел большую часть своей карьеры, документируя жизнь принцессы Дианы.