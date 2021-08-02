Самой популярной породой собак в России в 2021 году оказались шпицы

В первом полугодии 2021 года самыми востребованными среди породистых собак на платформе «Авито» стали шпицы. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании.

«На первом месте оказался шпиц, которого искали 10% пользователей. Продавать их стали на 22% чаще, а спрос остался на уровне прошлого года», — говорится в сообщении.

Популярностью пользуются также йоркширские терьеры — 7% от общего спроса, чихуахуа (6,5%), немецкие овчарки (6,2%). Замкнули пятерку самых популярных пород собак той-терьеры – их хотели приобрести 4% посетителей раздела «Собаки» на платформе.

Отмечается, что наибольшим спросом, тем не менее, пользуются беспородные собаки: в первом полугодии 2021 года их искали на «Авито» 16% пользователей раздела «Собаки».

«Пользователи площадки в этом году хотели отдать в хорошие руки беспородную собаку на 27% чаще по сравнению с прошлым годом, а желающих забрать такого щенка стало на 4% больше», — говорится в сообщении пресс-службы.

В целом спрос на собак за первые шесть месяцев 2021 года вырос на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2020-м рост составил 6%, если сопоставлять с первым полугодием 2019-го.

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