Телеведущий Владислав Лисовец рассказал, в какой цвет красят волосы россиянки

Модный эксперт и телеведущий Владислав Лисовец назвал технику окрашивания волос, при которой корни остаются темными, а концы светлыми, самой популярной в России.

«Сейчас все еще в моде шатуш, балаяж — темные корни и более светлые концы. Тем более, что на улице лето, поэтому такое окрашивание до сих пор считается самым продаваемым», — рассказал эксперт «Газете.Ru».

Телеведущий добавил, что неизменной популярностью пользуется и окрашивание в светлый цвет. «Конечно, блондинки пшеничных или золотистых оттенков — это в России святое», — отметил Владислав Лисовец.

Техника шатуш, придуманная итальянским стилистом Альдо Коппола еще в прошлом веке, стала популярна в 2010-е. Этот способ колорирования используется для создания эффекта естественно выгоревших волос при помощи растяжки цвета. Балаяж — техника окрашивания волос (вариант мелирования), создающая впечатление выгоревших прядей.

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