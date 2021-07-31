Жена Бориса Джонсона ждет второго ребенка

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его супруга Кэрри Саймондс ожидают рождения второго ребенка. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, ребенок должен родиться в декабре. Кроме того, супруга премьера Великобритании призналась в том, что незадолго до этого у нее случился выкидыш.

«Я чувствую себя невероятно счастливой, что снова забеременела, но я также чувствовала себя на нервах. Проблемы с фертильностью могут быть очень тяжелыми для многих людей, особенно в то время как на таких платформах, как Instagram, может показаться, что все хорошо», — поделилась Саймондс.

По ее словам, ей помогли истории других людей, которые также пережили потерю.

У пары уже есть один ребенок, Уилфред Джонсон.

29 мая 56-летний глава британского правительства и его 33-летняя подруга тайно поженились в католическом Вестминстерском соборе в окружении близких друзей и членов семьи. Это произошло всего через шесть дней после того, как пара, которая обручилась в декабре 2019 года, разослала гостям приглашения, в которых говорилось, что церемония состоится 30 июля 2022 года.

Подробности тайной свадьбы — в материале «Газеты.Ru».