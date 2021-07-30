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Исследование: 40% россиян не готовы к свиданиям с людьми без антител к COVID-19

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При знакомстве через дейтинг-приложения большинство россиян обращают внимание на COVID-статус потенциального партнера. Это показало исследование сервиса BADOO, в котором за три дня приняли участие более 2000 мужчин и женщин.

«Большинство опрошенных (72%) интересуются COVID-статусом человека, с которым планируется встреча, при этом 40% респондентов заявили о неготовности встречаться с теми, кто не привился или не переболел коронавирусом», — говорится в пресс-релизе компании, поступившем в «Газету.Ru».
В BADOO уточнили, что ярче всего тенденция выражена в Москве.

«Однако в целом вопрос наличия иммунитета к болезни у партнера тревожит жителей всех регионов, причем и женщин, и мужчин в примерно одинаковой степени», — добавили в сервисе.

Кроме того, 70% опрошенных признались, что было бы удобнее узнать о наличии антител у потенциального партнера или партнерши, благодаря отметкам в приложении. В сервисе уже пообещали ввести специальные бейджи «Я вакцинирован(а)».

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что эксперты спрогнозировали бум интернет-знакомств летом 2021 года.

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