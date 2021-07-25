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Племянница принцессы Дианы вышла замуж на 62-летнего миллиардера

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Племянница принцессы Дианы, 30-летняя Китти Спенсер, вышла замуж за миллиардера Майкла Льюиса, который вдвое старше нее, сообщает Daily Mail.

Свадьба прошла в старинной вилле Альдобрандини во Фраскати под Римом в пятницу, 23 июля. На пышной церемонии присутствовали родные и друзья пары, среди них — множество знаменитостей и аристократов. Также присутствовали трое взрослых детей 62-летнего Льюиса от предыдущего брака.

Неизвестно, останется ли пара в Италии или улетит в другое место на медовый месяц.

Пара обручилась еще в 2019 году, но не смогла пожениться раньше из-за пандемии.

Свадебное платье леди Китти выбрала от Dolce&Gabbana. Ранее в этом году она была назначена глобальным послом бренда. Девичник девушки прошел во Флоренции.

Британская пресса отмечает, что отец Китти, Чарльз Спенсер , отступил от свадебной традиции и не вел свою дочь под венец. Вместо него Китти сопровождали два ее брата. Причина, по которой отец не шел рядом с дочерью к алтарю, не была обнародована, однако ранее стало известно, что Спенсер страдает от болезненной травмы плеча, которая ограничивает его свободу передвижения.

Поклонники также заметили, что леди Китти не надела на свадьбу фамильную реликвию Спенсеров — тиару. Она была сделана в 1930-х и стала подарком бабушке Дианы Спенсер, леди Синтии Гамильтон. Мать Дианы, две старшие сестры Сара Спенсер и Джейн Спенсер, а также сама Диана надевали тиару в дни своей свадьбы, мать Китти Виктория тоже не стала исключением.

Ранее сообщалось, что младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы Гарри продал свои мемуары за 20 млн долларов.

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