Британцы сочли мемуары принца Гарри о жизни в королевской семье «неуместными»

Согласно результатам опроса, две трети британцев «совсем не заинтересованы» в чтении откровенных мемуаров принца Гарри. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, только 14% из 5 808 опрошенных британцев сказали, что они «очень интересовались» или «довольно сильно интересовались» книгой, в то время как 80% были «не очень заинтересованы» или «совсем не интересовались».

При этом 15% респондентов сочли решение опубликовать мемуары «довольно неуместным», а 38% — «крайне неуместным».

Ранее сообщалось, что принц Гарри продал свои мемуары издательству Penguin Random House и получил авансом около $20 млн за их публикацию. Книга, которая выйдет в конце следующего года, будет представлять собой «исчерпывающий отчет» о жизни Гарри — его «опыте, приключениях, потерях и жизненных уроках».

Это первый случай, когда член королевской семьи представляет на всеобщее обозрение личный отчет о своей жизни.