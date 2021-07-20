Дизайнер оценила стоимость интерьеров у главы ГИБДД Ставрополья

В интерьерах дома главы ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова, задержанного 20 июля, очевидна тяга к роскоши — но ремонт не новый, да и стоит наверняка не запредельно дорого. Об этом «Газете.Ru» рассказала специалист по комплектации интерьеров премиум-класса, основательница компании White Service Дарья Чернухина.

«Я бы не сказала, что это запредельно дорогой интерьер. Видно, что тут больше тяга к роскоши, чем реальная роскошь, — сказала дизайнер. — Действительно дорогостоящих решений и материалов я тут не вижу».

Дарья Чернухина предположила, что «интерьер не новый» — об этом можно судить по качеству материалов и самого ремонта.

Стоимость ремонта эксперт оценила в «миллионы рублей, но не миллионы долларов» — точнее она сказать затруднилась.

«Цифры сейчас и даже пять лет назад будут разные, плюс разная стоимость работ в Москве и в Ставропольском крае», — объяснила Дарья Чернухина.

20 июля стало известно, что представители УСБ МВД задержали в Ставропольском крае несколько десятков сотрудников местного ГИБДД вместе с руководителем управления Алексеем Сафоновым. Полицейским вменяется организация банды, взяточничество, превышения полномочий. СК возбудил уголовное дело о получении взятки на сумму более 19 млн рублей. В домах задержанных проходят обыски.

На кадры из «дворца» Алексея Сафонова можно посмотреть в фотогалерее «Газеты.Ru».