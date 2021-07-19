Принц Гарри планирует издать «сокровенные» мемуары

Британский принц Гарри планирует обнародовать «интимные и проникновенные» мемуары, посвященные его воспоминаниям с самого детства, сообщает The Telegraph со ссылкой на издательский дом.

Книга, которая выйдет в конце следующего года, будет представлять собой «исчерпывающий отчет» о жизни Гарри — его «опыте, приключениях, потерях и жизненных уроках», сообщил издатель «Penguin Random House».

Сообщается, что герцог Сассекский работал над своей книгой почти год. По некоторым данным, он объединил усилия с лауреатом Пулитцеровской премии, американским журналистом и писателем Джозефом «JR» Мерингером.

«Очень рад, что люди прочтут точный и полностью правдивый рассказ о моей жизни из первых рук», — заявил Гарри, уточнив что пожертвует деньги от продажи будущей книги на благотворительность.

Издание отмечает, что это первый случай, когда член королевской семьи представляет на всеобщее обозрение личный отчет о своей жизни.

Ранее сообщалось, что Гарри и его супруга Меган Маркл создали второй проект для Netflix в рамках собственной компании Archewell Productions.