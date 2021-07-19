Эксперт: олимпийцев не остановят картонные антисекс-кровати

Российские производители товаров для сна оценили проект специальных кроватей картонными каркасами, которые должны удерживать от секса и прыжков спортсменов на Олимпиаде в Токио.

«Сама по себе идея кровати-антисекс бредовая. И вредная: если они действительно сделаны из картона, возникает вопрос к ортопедическим свойствам», — заявил «Газете.Ru» CEO компании Blue Sleep Гоша Семенов.

Эксперт усомнился, что каркас кровати сохранит свойства матрасов, и предположил, что спортсмены не смогут высыпаться.

«Без правильного сна восстановиться физически и психологически невозможно, — предупредил Семенов. — И вообще секс тоже способствует качественному сну».

Он заключил, что «картонная кровать не остановит желающих заняться сексом». «Поэтому это похоже больше на манипуляцию, чем на действенный метод борьбы с распространением пандемии», — подытожил эксперт.

Ранее стало известно, что для олимпийцев в Токио были спроектированы кровати из картона, рассчитанные на человека весом до 200 кг — однако резких движений на них совершать нельзя. После этого, однако, ирландский гимнаст Рис Маккленахан проверил на прочность одну из кроватей — он выложил в Twitter ролик, на котором энергично прыгает на ней, и она выдерживает резкие движения.