Эколог рассказал, как косметика может попасть в питьевую воду

Неиспользованные косметические средства при разложении отравляют окружающую среду. Например, очень плохо разлагается этилендиаминтетрауксусная кислота, которую часто используют как консервант и обозначают как EDTA. Об этом сообщил «Газете.Ru» доцент кафедры экологии и природопользования МГРИ Вадим Рукавицын.

«Из-за своих свойств она может соединяться с тяжелыми металлами и попадать в грунтовые воды, загрязняя их. Может попасть потом и в питьевую воду, поскольку не каждый фильтр ее задерживает», — предостерег эколог.

Он отметил, что после попадания в воду компоненты косметики могут отравлять животных и растения, и вредным может стать практически любое вещество при очень высокой концентрации.

Среди косметических средств, компоненты которых негативно влияют на окружающую среду, специалист назвал дезодоранты и солнцезащитные кремы. Первые содержат синтетические соединения алюминия, которые плохо разлагаются, вторые «смываются, загрязняя морскую воду, из-за чего уничтожаются коралловые рифы и их обитатели».

Подробнее о проблемах утилизации упаковки из-под косметики — в материале «Газеты.Ru».