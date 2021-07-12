Фиби Файло запускает свой бренд одежды

Бывший креативный директор модного дома Celine запускает свой собственный бренд. Об этом она рассказала изданию Business of Fashion. Марку Phoebe Philo будет поддерживать конгломерат LVMH.

«У меня за много лет выстроились конструктивные, творческие и рабочие отношения с LVMH, — объяснила Файло в интервью изданию BoF. — Поэтому для нас вполне естественно возобновить сотрудничество в рамках нового проекта. Мне было очень приятно обсуждать новые идеи с Бернаром и Дельфиной Арно (владельцы LVMH — «Газета.Ru»), и я рада, что начинаю этот путь при их поддержке».

Она сообщила, что сама возглавит свой дом и будет продавать «одежду и аксессуары, основанные на исключительном качестве и дизайне».

Дизайнер добавила, что она счастлива снова вернуться к работе над модными коллекциями и делать это самостоятельно.

«Быть в своей студии и снова творить — это и волнительно, и невероятно приятно. Я с нетерпением жду возможности снова общаться со своей аудиторией и людьми во всем мире. Быть независимым, управлять и экспериментировать на своих собственных условиях — это очень важно для меня».

После выпуска последней коллекции Celine в 2017 году Фиби Файло взяла перерыв и полностью прекратила дизайнерскую деятельность.

За 10 лет работы в Celine дизайнеру удалось создать армию поклонников, которые после ее ухода с поста креативного директора бренда создали аккаунт в Instagram в честь коллекций в минималистичной эстетике, которые она создавала, и назвали его oldceline. Сейчас на страницу подписаны почти 400 тыс. человек.

В Celine Фиби Файло пришла после работы в качестве креативного директора Chloé, а до этого она трудилась под началом Стеллы Маккартни в том же модном доме.