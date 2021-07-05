Москвичи стали в 12 раз чаще летать в Республику Алтай

Спрос на полеты из Москвы в Горно-Алтайск в 2021 году вырос по сравнению с 2019-м в 12 раз. Об этом сообщили «Газете.Ru» в сервисе поездок и путешествий «Туту.ру».

При этом аналитики сервиса отметили, что средний чек за полеты в Республику Алтай снизился почти вполовину. «Республика Алтай — очень популярное туристическое направление уже два года подряд, а рост числа бронирований вызван тем, что интерес туристов поддержан и увеличением числа рейсов. В результате средний чек по сравнению с летом 2019 года сократился на 46% — с 30,4 тыс. до 16,4 тыс. руб. туда-обратно», — говорится в сообщении сервиса.

За время пандемии выросло также число желающих отправиться из Санкт-Петербурга в Геленджик: число бронирований по нему выросло в пять раз, а средний чек сократился с 20,8 тыс. до 15,7 тыс. руб.

На третьем месте по росту интереса, который отмечается за время пандемии — направление Краснодар – Казань. Здесь бронируется в четыре раза больше авиабилетов. Средний чек также сократился — с 12,9 тыс. до 8,8 тыс. руб. в обе стороны по сравнению с 2019 годом.

Отмечается, что «заметно вырос спрос на авиабилеты в Анапу из регионов: Уфы, Перми, Мурманска, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга». Москвичи, по наблюдениям аналитиков «Туту.ру», помимо Горно-Алтайска, стали заметно чаще летать в Нальчик, Саратов и Белгород, а жители Санкт-Петербурга — в Нижний Новгород, Волгоград, Пермь, Махачкалу и Калининград.