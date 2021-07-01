Стилист предостерегла от покупки одежды у Instagram-блогеров

Многие блогеры, запускающие свои модные марки, вводят в заблуждение своих покупателей, выдавая вещи с китайского маркетплейса AliExpress за одежду собственного производства. Об этом «Газете.Ru» рассказала стилист Валерия Санадзе.

«Я слежу за российскими брендами одежды, приятно что они быстро развиваются, многие по качеству не уступают люксовым брендам, но понимаю, что при таком большом их количестве легко натолкнуться на Китай, — сказала она. — Сама лично сталкивалась с недобросовестными магазинами, которые кричат, что шьют все сами, а по факту не могут заменить оторвавшуюся фурнитуру на куртке».

Стилист заявила, что покупает вещи только «в проверенных шоурумах».

«Понимаю, что непросто определить, какому бренду можно доверять, но я как стилист, могу отличить заводской шов сделанный на заводе в Иваново и Китайскую штампованную вещь», — объяснила Валерия Санадзе. Она добавила, что даже в известных шоурумах можно обнаружить вещи с AliExpress, продающиеся по завышенной цене.

Эксперт посоветовала загружать изображение понравившейся вещи на известные маркетплейсы, и если поисковик выдает аналогичную, делать вывод, что предмет – не оригинальный.

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