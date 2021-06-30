Принцы Гарри и Уильям проведут первую частную встречу после ссоры

Принцы Гарри и Уильям впервые встретятся лично после ссоры, произошедшей на похоронах их деда, супруга королевы Великобритании Филиппа. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, встреча состоится после открытия статуи матери братьев принцессы Дианы 1 июля.

Ранее королевский инсайдер, британский историк и биограф Роберт Лейси заявил, что принц Уильям ненавидит жену брата Меган Маркл, и именно из-за нее поссорился с Гарри.

Со слов Лейси, конфликт между Уильямом и Гарри начался около трех лет назад, однако на похоронах Филиппа у знакомых британских принцев появилась надежда на то, что братья помирятся. Тем не менее, несмотря на спокойное поведение во время церемонии, конфликт между братьями продолжился за пределами Кентерберийского собора.

Принц Гарри, в свою очередь, заявил в интервью Опре Уинфри, что ему было жаль Уильяма и их отца принца Чарльза, которых он описал как «пойманных в ловушку» в системе монархии.