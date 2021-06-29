Экстрасенс, предвидевшая коронавирус, поделилась предсказаниями на будущие два года

Экстрасенс Дебора Дэвис, которая ранее предсказала пандемию коронавируса и смерть принца Филиппа, поделилась предсказаниями на ближайшие два года, сообщает Daily Mail.

По ее словам, одним из знаковых событий станет примирение двух членов королевской семьи Великобритании — принцев Уильяма и Гарри. Дэвис уточняет, что Гарри вернется в Великобританию, однако его супруга Меган Маркл, из-за которой, возможно, произошла ссора Гарри и Уильяма, будет продолжать держаться на расстоянии от британской королевской фамилии.

«Я чувствую, что его проблемы с принцем Чарльзом никогда не будут устранены полностью. Я действительно чувствую, что Меган Маркл будет продолжать дистанцироваться от всех членов королевской семьи, независимо от того, восстанавливает ли принц Гарри отношения. У принца Гарри все еще период медового месяца, но я вижу, что он вернется в Великобританию, чтобы жить в будущем», — рассказала Дэвис.

Кроме того, экстрасенс поделилась мнением о коронавирусе.

«Я вижу, что исходный вирус угасает, превращаясь в легкое заболевание, однако я вижу новую вспышку гораздо более мощного вируса, который вполне может быть мутацией. Я думаю, что это вызовет те же проблемы, что и исходный вирус», — считает Дэвис, уточняя что в будущем людям придется изменить свое понимание о социальном дистанцировании.

Напоследок Дебора Дэвис заявила, что мировой общественности расскажут правду о существовании инопланетян в ближайшее время.

Ранее СМИ сообщили, что принц Уильям «в отчаянии» из-за возвращения своего брата Гарри в Великобританию.