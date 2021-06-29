Большинство россиян отказались разделять детскую одежду по гендерным цветам

Большая часть родителей в России не поддерживает идею гендерных цветов в одежде детей – в частности, розового для девочек и синего для мальчиков. Это выяснил бренд детской одежды детей LOLOCLO совместно с «Институтом Общественного Мнения Анкетолог».

«Более половины опрошенных (56,1%) выступают против гендерных цветов в одежде. Противоположную позицию, предполагающую наличие гендерных цветов, занимают 22,2% опрошенных», — показало исследование компании.

При выборе детской одежды большинство родителей ориентируются на качество материалов: 82,8% предпочитают покупать вещи из натуральных тканей премиального качества, показал опрос. При этом половина – 50,1% — опрошенных выбирают лаконичную, минималистичную одежду, а доля тех, кто называет стильной детскую одежду без принтов, доходит до двух третей – 75,1%.

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