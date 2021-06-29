СМИ: принц Уильям «в отчаянии» из-за возвращения брата Гарри в Великобританию

Возвращение принца Гарри в Великобританию для открытия статуи принцессы Дианы вызвало «чрезвычайную ситуацию» во дворце, сообщает издание Express со ссылкой на королевских инсайдеров.

«Ведущие деятели Букингемского дворца изо всех сил работают над тем, чтобы положить конец нынешней чрезвычайной ситуации», — заявил инсайдер, историк Роберт Лейси.

Королевский эксперт Роя Никха сказала, что пока «ни один из братьев не предлагает оливковую ветвь».

Другой источник сообщил, что разговаривал с близким другом обоих братьев. Друг семьи опасается, что «будет то же самое, что и на похоронах принца Филиппа... кивок узнавания, вот и все».

Принц Гарри прилетел в Великобританию, чтобы 1 июля вместе с братом принять участие в церемонии открытия памятника своей матери – в этот день ей исполнилось бы 60 лет. Уильям и Гарри встретятся на открытии памятника в парке Кенсингтонского дворца.

Продолжающийся конфликт принца Уильяма и принца Гарри занимает одно из центральных мест в британских СМИ. Ранее историк и биограф Роберт Лейси заявил, что Уильям, старший брат принца Гарри, ненавидит его супругу Меган Маркл и из-за нее поссорился со своим братом на похоронах супруга британской королевы, Филиппа.

Отношения братьев испортились после того, как в Кенсингтонском дворце обвинили Меган в непристойном поведении.