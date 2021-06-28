Принцы Гарри и Уильям поругались на похоронах принца Филиппа

Королевский инсайдер, британский историк и биограф Роберт Лейси заявил, что принц Уильям, старший брат принца Гарри, ненавидит его супругу Меган Маркл и из-за нее поссорился со своим братом на похоронах супруга британской королевы, Филиппа. Об этом сообщает Daily Mail.

Со слов Лейси, конфликт между Уильямом и Гарри начался около трех лет назад, однако на похоронах Филиппа у знакомых британских принцев появилась надежда на то, что братья помирятся. Тем не менее, несмотря на спокойное поведение во время церемонии, конфликт между братьями продолжился за пределами Кентерберийского собора.

«Вот они, готовы вгрызться друг другу в глотку так же яростно, как всегда», — рассказал Лейси один из очевидцев ссоры.

Инсайдер указывает на Меган Маркл, как на виновницу ссоры между Уильямом и Гарри.

Ранее Роберт Лейси заявил, что Принц Уильям считает, что Меган Маркл «похитила» его брата.