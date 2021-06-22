Модель Эшли Грэм призвала не стесняться своего тела в жару

Супермодель Эшли Грэм выложила в Instagram откровенное фото. Американка сделала селфи, на котором позирует обнаженной, и напомнила своим подписчикам о том, что необходимо любить себя и свое тело — особенно в жару.

«На улице становится все жарче. И я знаю, как многим тяжело оголяться и показывать те участки тела, которые обычно скрыты», — написала 33-летняя Эшли Грэм.

Помимо своего откровенного снимка Эшли опубликовала фотографии и других девушек с формами, которые с уверенностью демонстрировали свое тело. «Красивая. Без всяких обсуждений», — охарактеризовала галерею снимков модель.

«Я надеюсь, что эти фотографии, на которых запечатлено мое тело и большое количество других красивых фигур, побудят вас любить свою кожу, — сказала Грэм. — Поверьте мне, я знаю, что говорю, утверждая, что ваше тело прекрасно. Очень легко лгать себе, заявляя, что ты недостаточно хороша, стройна, сексуальна и безупречна, чтобы носить майку или купальник. Но на улице жарко и тебе тоже».

Грэм отметила, что нельзя позволять негативным мыслям овладевать собой. По мнению модели, необходимо каждый день признаваться себе в любви.

В феврале в беседе с порталом WSJ. Magazine Эшли Грэм призналась, что устала говорить о своем теле. Она уверена, что является чуть ли не единственным человеком на планете, который обсуждает тему принятия себя чуть ли не каждый день. «Но что побуждает меня продолжать говорить о своей фигуре, так это то, что у меня не было никого, кто бы говорил о моем теле, когда я была молода», — резюмировала звезда.

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