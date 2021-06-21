Нарколог рассказал, почему опасно пить пиво в жару

Пиво, как и другие спиртные напитки, в жару пагубно действует на сердце, поскольку алкоголь выводит из организма жидкость и микроэлементы, необходимые для работы жизненно важных органов. Об этом «Газете.Ru» рассказал психиатр-нарколог, заведующий отделением Московского научно-практического центра наркологии Дмитрий Кубарев.

«Люди во время жары пьют пиво в большом количестве. Они пытаются заменить обычную воду алкоголем, — признал врач-нарколог. — На самом деле это выводит микроэлементы и жидкость из организма. Получается, вместо того, чтобы насытиться водой, человек обезвоживается».

Дмитрий Кубарев призвал отказаться от алкоголя в жару и заменить его минеральной водой. «Не стоит также злоупотреблять сладкими напитками, так как они не особо полезны», — добавил специалист.

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