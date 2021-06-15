В компании Chanel отчитались о падении продаж в пандемию

Доход модного дома Chanel за 2020 год оказался на 18% ниже, чем в 2019-м. Это следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте компании.

Согласно сообщению компании, выручка Chanel в 2020-м составила $10,1 млрд, что на 18% меньше, чем в предыдущем году, а операционная прибыль — $2,049 млн, это на 41,4% ниже, чем в 2019-м.

Модный дом также рассказал, что потратил $1,360 млн на мероприятия по собственной поддержке – то есть на рекламу и модные показы. Еще $1,12 млн составили капитальные расходы (обновление сети бутиков, открытие новых офисов и развитие экосистемы мастерских).

Тем не менее, финансовое положение компании ее глобальный финансовый директор Филипп Блондье назвал «устойчивым к потрясениям». «Сила бренда Chanel была отчетливо продемонстрирована в 2020 году, когда бизнес показал устойчивые к потрясениям финансовые результаты в период, который стал сложным для наших сотрудников, наших партнеров и деловой сферы самой по себе», — приводятся его слова в отчете компании.

Бренд Chanel – частная компания, принадлежащая семье Вертхаймер, сейчас место председателя правления занимает Ален Вертхаймер, генеральным директором является Морин Шике.

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