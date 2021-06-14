Мусульман призвали не доверять знаку «Халяль» на косметической продукции

На рынке появилось большое количество поддельной халяльной продукции. Об этом рассказал «Газете.Ru» генеральный директор «Комитета по стандарту Халяль ДСМР» Линар Нургалеев.

«Некоторые производители, желая привлечь дополнительных потребителей своей продукции, ставят добровольные знаки с надписью «Халяль», тем самым мотивируя мусульманскую аудиторию к приобретению товара, — сообщил он. — Но, к большому сожалению, не все производители могут нести полную ответственность за эту надпись. Эта надпись должна быть размещена не как элемент маркетинга и сбыта, а как элемент, подтверждающий наличие сертификации, которая может быть произведена только квалифицированным сертификационным органом».

Линар Нургалеев призвал «доверять только тому знаку «Халяль», который зарегистрирован в соответствующем порядке в Росстандарте».

«Дело в том, что маркировка «Халяль» говорит о некой духовной, религиозной ответственности, а частный сертификатор, не относящийся ни к одному духовному управлению, такой духовной ответственности гарантировать не может», — пояснил он.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что делает косметическую продукцию халяльной.