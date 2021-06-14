Елизавета II рассказала о поводах отречься от престола

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Королева Великобритании Елизавета II прибывает на церемонию похорон своего супруга герцога... Королева Великобритании Елизавета II прибывает на церемонию похорон своего супруга герцога...
Королева Великобритании Елизавета II прибывает на церемонию похорон своего супруга герцога...
Pool/Reuters

Королева Великобритании Елизавета II в день своего 90-летия рассказала своей кузине Маргарет Роудс о причинах, которые бы могли заставить ее отречься от престола, сообщает издание Daily Star со ссылкой на королевского биографа Мэтью Деннисона.

«Она [Елизавета II] не думала об отречении, — сказала она своей кузине Маргарет Роудс, — если я не заболею Альцгеймером или не перенесу инсульт», — пишет Деннисон.

По его словам, можно однозначно сказать, что Елизавета II не будет отрекаться от престола, даже после смерти ее супруга, Чарльза, герцога Эдинбургского.

«Есть все признаки того, что у королевы очень хорошее здоровье, и, если повезет, она будет оставаться нашей королевой как можно дольше», — заявил другой королевский историк Хьюго Викерс.

В 2019 году император Японии Акихито отрекся от престола 30 апреля 2019 года, в возрасте 85 лет. Он царствовал на протяжении 30 лет — с 1989 года. Новым императором стал его сын, Нарухито.