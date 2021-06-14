Елизавета II рассказала о поводах отречься от престола

Королева Великобритании Елизавета II в день своего 90-летия рассказала своей кузине Маргарет Роудс о причинах, которые бы могли заставить ее отречься от престола, сообщает издание Daily Star со ссылкой на королевского биографа Мэтью Деннисона.

«Она [Елизавета II] не думала об отречении, — сказала она своей кузине Маргарет Роудс, — если я не заболею Альцгеймером или не перенесу инсульт», — пишет Деннисон.

По его словам, можно однозначно сказать, что Елизавета II не будет отрекаться от престола, даже после смерти ее супруга, Чарльза, герцога Эдинбургского.

«Есть все признаки того, что у королевы очень хорошее здоровье, и, если повезет, она будет оставаться нашей королевой как можно дольше», — заявил другой королевский историк Хьюго Викерс.

В 2019 году император Японии Акихито отрекся от престола 30 апреля 2019 года, в возрасте 85 лет. Он царствовал на протяжении 30 лет — с 1989 года. Новым императором стал его сын, Нарухито.