Елизавета II разрешила членам семьи начать информационную войну с принцем Гарри

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Королева Великобритании Елизавета II Королева Великобритании Елизавета II
Королева Великобритании Елизавета II
Global Look Press

Королева Великобритании Елизавета II позволила членам своей семьи официально оспаривать и опровергать любые заявления ее внука принца Гарри и его супруги Меган Маркл, которые не соответствуют действительности Об этом пишет The Daily Mail со ссылкой на источников из Букингемского дворца.

Отмечается, что британский монарх многие годы придерживалась строгого правила — «никогда не жалуйся и ничего не объясняй». Это позволяло монаршей семье избегать скандалов и сохранять надлежащую репутацию.

Издание отмечает, что королева могла изменить свою позицию после того, как герцоги Сассекские дали своей новорожденной дочери имя Лилибет, которым Елизавету II в детстве ласково называли только в семье.

Предполагается, что главе монаршего дома не понравилась данная инициатива и она велела остальным членам своей семьи начать информационную войну с принцем Гарри и Меган Маркл.

В британских и американских СМИ не стихают споры по поводу имени новорожденной дочери принца Гарри и Меган Маркл — Лилибет (девочка появилась на свет 4 июня). В Британии считают, что Гарри и Меган выбрали для ребенка детское прозвище Елизаветы II, не поставив ее в известность об этом. В США же утверждают, что герцог Сассекский советовался с бабушкой.

Позднее герцоги Сассекские обвинили вещательную корпорацию «Би-би-си» в искажении фактов об имени их дочери. Их адвокаты распространили юридическое предупреждение, где заявляется, что информация о том, что они не консультировались с монархом об имени ребенка, — клевета.