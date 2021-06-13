Кейт Мосс планирует стать татуировщицей

Британская супермодель Кейт Мосс готовится попробовать себя в новом амплуа и начать делать татуировки. Она уже попробовала себя в роли татуировщицы, поработав со специальным оборудованием, сообщает издание Daily Star.

Модель начнет татуировать людей в английском городе Гластонбери вместе с другом и венгерским татуировщиком Даниэлем Казоне.

Поменявшая подиум на татуировочную иглу, супермодель уже сделала татуировку своему первому «клиенту». Казоне является татуировщик из Венгрии, он сделал ранее несколько татуировок на теле Мосс.

47-летняя супермодель, участвовавшая в кампаниях брендов Louis Vuitton и Burberry, не уточняет, как долго будет трудиться на новом поприще.

Ранее Кара Делевинь признана самой высокооплачиваемой моделью Британии. Ей удалось обогнать в рейтинге самых высокооплачиваемых моделей Кейт Мосс и Роузи Хантингтон-Уайтли.