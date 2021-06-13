Украинская модель выпала из окна в Турции после ссоры с бойфрендом

Украинская модель Анжелика Срабьянц выпала из окна пятого этажа в Стамбуле.

Девушка скончалась с машине скорой помощи от тяжелых травм, полученных после падения.

По данным «Страны.ua», перед этим Срабьянц поссорилась с бойфрендом, дрессировщиком собак Бураком Эржаном.

Вечером 11 июня после свидания в ресторане между возлюбленными произошла ссора на почве ревности, украинка ударила парня кулаком в лицо и рассекла ему бровь. Затем девушка последовала что Эржаном в лифт.

По словам турка, зайдя в квартиру, они продолжили ссориться. Эржан пошел в ванну, а модель выбежала на балкон и повисла на перилах. Затем он проследовал на балкон, где схватил Срабьянц за руку, но девушка выскользнула и упала.

Источник в правоохранительных органах Стамбула рассказал, что в квартире обнаружили наркотики. Мужчину задержали по подозрению в умышленном убийстве, однако статью могут переквалифицировать.