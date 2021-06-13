Королеве Великобритании Елизавете II подарили нового щенка корги. Об этом сообщает Daily Star.

Питомец был подарен принцем Эндрю, герцогом Йоркским и его дочерями Беатрисой и Евгенией на официальный день рождения королевы.

Имя шестинедельного щенка пока неизвестно.

В феврале у Елизаветы умерла собака породы дорги — помесь корги и таксы. Причина смерти щенка не называлась.

12 июня королева Великобритании отпраздновала свой официальный 95-й день рождения.

Елизавета II по традиции отмечает день рождения дважды — 21 апреля и во вторую субботу июня, когда в Лондоне проходят парад и торжественные гулянья. Из-за кончины мужа королевы принца Филиппа 21 апреля в стране были отменены фейерверки.