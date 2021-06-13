Елизавете II подарили нового щенка
Катерина Медведева
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Королеве Великобритании Елизавете II подарили нового щенка корги. Об этом сообщает Daily Star.
Питомец был подарен принцем Эндрю, герцогом Йоркским и его дочерями Беатрисой и Евгенией на официальный день рождения королевы.
Имя шестинедельного щенка пока неизвестно.
В феврале у Елизаветы умерла собака породы дорги — помесь корги и таксы. Причина смерти щенка не называлась.
12 июня королева Великобритании отпраздновала свой официальный 95-й день рождения.
Елизавета II по традиции отмечает день рождения дважды — 21 апреля и во вторую субботу июня, когда в Лондоне проходят парад и торжественные гулянья. Из-за кончины мужа королевы принца Филиппа 21 апреля в стране были отменены фейерверки.
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