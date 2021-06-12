Елизавета II разрезала торт церемониальной саблей перед саммитом G7

Королева Великобритании Елизавета II использовала церемониальную саблю, чтобы разрезать торт на официальном приеме, организованном в ботаническом саду «Эден» в графстве Корнуолл, куда 11 июня прибыли лидеры «Большой семерки» (G7). Об этом сообщает The Independent.

Монарху вручил меч Эдвард Болито, лорд-лейтенант Корнуолла.

На распространенных кадрах видно, как действия королевы вызывают улыбки у герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон и герцогини Корнуолльской Камиллы — супруги принца Чарльза.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден заблудился на саммите G7, случайно оказавшись в одном из ресторанов. В британском графстве Корнуолл политик зашел в ресторан, где находились посторонние люди. Когда он попытался уйти, его спросили, как проходит саммит «Большой семерки», на что президент ответил, что очень хорошо.