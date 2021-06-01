Кейт Миддлтон собирается купить принцу Уильяму костюм Человека-паука

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон в штуку предложила купить своему супругу, принцу Уильяму, костюм Человека-паука, вдохновившись самоотверженной работой преподавателя боевых искусств Джейсона Бэрда, который во время пандемии коронавируса и изоляции развлекал местных детей и подростков, сообщает Metro.

Фотография Бэрда, который завис в воздухе над палисадником, пока дети смотрят на его акробатические фокусы изнутри, вошла в число 100 фотографий, выбранных для выставки и книги Миддлтон «Оставайтесь на месте: портрет Нашей Нации в 2020 году».

«Спасибо, что прислали свою фотографию, потому что у нас есть несколько действительно эмоциональных и очень грустных изображений и историй», — поблагодарила герцогиня Бэрда в ходе телефонного разговора.

Миддлтон в шутку отметила, что из-за возросшей за время пандемии популярности костюма Человека-паука, она подумывает ввести в Кенсингтонском дворце, где она проживает с принцем Уильямом и детьми, новый тренд.

«Возможно, придется купить Уильяму костюм, чтобы все оценили <…> К сожалению, я не уверен, что он получит «разрешение на полеты» [на паутине — прим. «Газеты.Ru»], которое есть у вас», — сказала герцогиня.

Ранее Кейт Миддлтон выпустила книгу-фотоальбом, посвященный пандемии в Великобритании.