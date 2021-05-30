Борис Джонсон и его жена показали фото с тайной свадьбы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его новая супруга Кэрри Саймондс показали фотографию со своей тайной свадьбы в Вестминстерском соборе, сообщает Sky News.

На снимке пара запечатлена в саду резиденции главы правительства на Даунинг-стрит после самой церемонии.

Представитель канцелярии британского премьера подтвердил, что Джонсон и Саймондс действительно поженились 29 мая на закрытой церемонии.

«Пара отпразднует свою свадьбу с семьей и друзьями следующим летом», — рассказали на Даунинг-стрит.

Ранее издание Daily Mail сообщило, что 56-летний глава британского правительства и его 33-летняя подруга тайно поженились в католическом Вестминстерском соборе в окружении близких друзей и членов семьи. Это произошло всего через шесть дней после того, как пара, которая обручилась в декабре 2019 года, разослала гостям приглашения, в которых говорилось, что церемония состоится 30 июля 2022 года.

Подробности о тайной свадьбы — в материале «Газеты.Ru».