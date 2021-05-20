Принц Уильям сделал прививку от коронавируса

Внук королевы Великобритании принц Уильям получил первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на официальной странице герцога и герцогини Кембриджских в Instagram.

«Во вторник (18 мая — ред.) я получил свою первую дозу вакцины от COVID-19. Всем, кто работает над внедрением вакцин, — спасибо за все, что вы сделали и продолжаете делать», — приводятся слова герцога под фотографией, где ему делают вакцину.

Ранее британский таблоид Sun со ссылкой на источники сообщал, что принц Уильям переболел коронавирусом в апреле прошлого года, однако решил не делиться этой информацией, чтобы не создавать панику среди жителей королевства.

В марте Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, выпустила книгу-фотоальбом, посвященную пандемии в Великобритании.