СМИ: Билл и Мелинда Гейтс наняли адвокатов, занимавшихся разводом Джеффа Безоса

Билл и Мелинда Гейтс, заявившие о своем разводе после 27 лет в браке, наняли адвокатов, которые занимались бракоразводными процессами основателя и генерального директора Amazon Джеффа Безоса и финансового магната Уоррена Баффетта, сообщает телеканал CNBC.

Одним из четырех адвокатов, которые будут представлять интересы Мелинды Гейтс, стала Шерри Андерсон, представлявшая интересы Джеффа Безоса во время процесса по разводу с Маккензи Скотт.

В команду адвокатов Билла Гейтса вошел Тед Биллби, защищавший Скотт, а также Рональд Олсон, который представлял интересы Уоррена Баффета.

Весной 2021 года стало известно, что Билл Гейтс разводится с женой Мелиндой после 27 лет брака. Уильям Гейтс и Мелинда Френч поженились в 1994 году, ранее Мелинда долгое время работала в Microsoft в отделе разработки мультимедийных продуктов компании. В браке они вырастили трех детей и основали благотворительный фонд, основной задачей которого является поддержка здравоохранения по всему миру.

Ранее СМИ сообщили, что Билл Гейтс приглашал на свидания подчиненных, будучи женатым.