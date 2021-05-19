Умер щенок дорги, подаренный Елизавете II во время болезни мужа
Умер один из щенков королевы Великобритании Елизаветы II, дорги по кличке Фергюс. Об этом сообщает «Hello».
Щенок был подарен королеве ее сыном принцем Эндрю в марте, когда ее муж принц Филипп лежал в больнице. Тогда вместе с дорги Фергюсом в Виндзорский замок привезли корги Муика.
По информации СМИ, дорги умер после того, как стало известно, что королева собирается уехать в свою резиденцию, замок Балморал в Шотландии, чтобы оплакать покойного мужа.
Букингемский дворец отказался от комментариев.
Фергюс был назван в честь дяди королевы, погибшего в 1915 году в битве при Лоосе во время Первой мировой войны. Корги Муика назвали так в честь живописного озера в Шотландии.
Дорги — гибрид корги и миниатюрной таксы. Эту породу вывела королева Великобритании Елизавета II.
В декабре 2020 года стало известно о смерти пса королевы Великобритании Елизаветы II Вулкана.