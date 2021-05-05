Стало известно, сколько получила жена Гейтса при разводе

Супруга Билла Гейтса Мелинда при разводе получила ценные бумаги на $1,8 млрд. Об этом пишет Bloomberg.

Мелинда Гейтс получила акции Канадской национальной железнодорожной компании, чья стоимость оценивается в $1,5 млрд, а также долю в крупнейшем автодилере в США Autonation на $300 млн.

Раздел имущества еще продолжается.

Ранее дочь основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса и его супруги Мелинды Дженнифер прокомментировала развод родителей. По ее словам, развод родителей стал «непростым периодом для всей семьи».

Дженнифер Гейтс также отметила, что не будет комментировать детали развода, но в то же время поблагодарила подписчиков за «добрые слова и поддержку», а также за «уважение частной жизни ее семьи».

Уильям Гейтс и Мелинда Френч поженились в 1994 году, ранее Мелинда долгое время работала в Microsoft в отделе разработки мультимедийных продуктов компании. В браке они вырастили трех детей и основали благотворительный фонд, основной задачей которого является поддержка здравоохранения по всему миру.