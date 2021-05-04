Дочь Билла Гейтса прокомментировала развод родителей

Дочь основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса и его супруги Мелинды Дженнифер назвала в Instagram развод родителей «непростым периодом для всей семьи».

«Это непростой период для всей нашей семьи. Пока я сама пытаюсь разобраться со своими эмоциями и с тем, как лучше поддержать членов семьи», — заявила девушка.

Дженнифер Гейтс также отметила, что не будет комментировать детали развода, но в то же время поблагодарила подписчиков за «добрые слова и поддержку», а также за «уважение частной жизни ее семьи».

Ранее сообщалось, что пара решила расторгнуть брак спустя 27 лет совместной жизни. Билл и Мелинда заявили, что «больше не видят возможностей расти вместе, как семейная пара».

Уильям Гейтс и Мелинда Френч поженились в 1994 году, ранее Мелинда долгое время работала в Microsoft в отделе разработки мультимедийных продуктов компании. В браке они вырастили трех детей и основали благотворительный фонд, основной задачей которого является поддержка здравоохранения по всему миру.